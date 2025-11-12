x
Мир

Министр юстиции Украины отстранен от должности в связи с коррупционным скандалом

время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:51 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 13:00
Министр юстиции Украины отстранен от должности в связи с коррупционным скандалом
AP Photo/Efrem Lukatsky

Правительство Украины отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Министр подозревается в причастности к коррупционной схеме в энергетической системе Украины.

"Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться. Считаю, что отстранение на время расследования – это цивилизованный и правильный сценарий", – прокомментировал это решение Галущенко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении расследования масштабной коррупционной схемы, существовавшей в украинской энергетической области. Согласно материалам дела, достоянием преступников стали десятки миллионов долларов.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", – сообщает НАБУ.

