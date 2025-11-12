x
В Грузии обнаружены тела 18 погибших при крушении турецкого военного самолета

время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 12:35
AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Грузинские спасательные службы обнаружили тела 18 из 20 турецких военнослужащих, погибших при крушении транспортного самолета C 130, направлявшегося в Турцию из Азербайджана. Поиски еще двух человек продолжаются.

"Я нахожусь на постоянной связи и в координации с министром внутренних дел Турции. Мы создали международную следственную группу, в которой участвуют и коллеги из Турции. Они в течение всей ночи были на месте происшествия и участвовали в следственных мероприятиях", – сообщил министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе.

Причина крушения не установлена. На снятых с земли кадрах видно, что самолет начал вертеться в воздухе, от него отлетают фрагменты. Грузинские диспетчеры сообщили, что сигналов бедствия экипаж не подавал.

