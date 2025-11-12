Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1358-й день войны

Минобороны РФ 12 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Видновка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Высокое, Пролетарка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Святогорск, Коровий Яр и Дроновка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населенного пункта Петровка Харьковской области. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, миномет, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Казак", 18 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырех десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Вольное, Торецкое, Розы Люксембург, Доброполье и Родинское Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин и три автомобиля. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 450 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортера западного производства, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", пять станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 96127 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 25981 танк и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31253 орудия полевой артиллерии и миномета, 46441 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).