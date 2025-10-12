x
12 октября 2025
Мир

Взрыв на заводе в Теннесси, не менее 16 погибших

США
Погибшие
время публикации: 12 октября 2025 г., 06:07 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 06:15
Взрыв на заводе в Теннесси, не менее 16 погибших
AP Photo/John Amis

Не менее 16 человек погибли в результате взрыва 10 октября на предприятии Accurate Energetic Systems в городе Макьюэн (в округе Хамфрис, штат Теннесси, США).

Шериф Крис Дэвис сообщил, что операция перешла из фазы спасения в этап извлечения и идентификации останков.

По данным властей штата, взрыв полностью уничтожил здание на площадке предприятия, ударная волна ощущалась на многие километры. Компания Accurate Energetic Systems, выпускающая взрывчатые вещества для военных и коммерческих нужд, выразила соболезнования и заявила о сотрудничестве со следствием.

Причина взрыва пока неизвестна. Расследованием занимаются федеральные агентства, включая ФБР (FBI) и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам (ATF). Ожидается, что расследование займет несколько дней.

В 2014 году на том же заводе уже был взрыв, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения.

