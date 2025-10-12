x
12 октября 2025
Мир

Талибы объявили об "операции возмездия" против сил безопасности Пакистана

Афганистан
"Талибан"
Пакистан
время публикации: 12 октября 2025 г., 01:27 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 06:05
Талибы объявили об "операции возмездия" против сил безопасности Пакистана
AP Photo/Nava Jamshidi

Министерство обороны Афганистана (структура "Талибана") заявило о завершении в полночь "операции возмездия" против сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда (границы, не признаваемой Кабулом).

По утверждению талибов, акция стала ответом на "неоднократные нарушения афганского воздушного пространства и авиаудары Пакистана". В сообщении говорится, что цели были поражены, подробности о масштабах ударов, потерях и использованных средствах не приводятся.

В то же время Пакистан объявил о захвате 19 афганских пограничных пунктов, которые талибы использовали для осуществления атак на территории соседнего государства.

Мир
