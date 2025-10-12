Президент Мадагаскара заявил о попытке государственного переворота

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что в стране предпринята попытка незаконного и насильственного захвата власти. Этому предшествовал переход на сторону манифестантов бойцов элитного подразделения CAPSAT, направленных на подавление оппозиционных демонстраций.

Офицеры восставшего подразделения сообщили, что берут на себя командование вооруженными силами. "Отныне все приказы, касающиеся сухопутных сил, ВВС или ВМФ, будут отдаваться штабом CAPSAT", – говорится в их заявлении. Неясно, подчиняются ли этому решению остальные части.

Манифестации на Мадагаскаре начались 22 сентября, после серьезных перебоев в подаче воды и электроэнергии, однако их участники, подавляющее большинство которых – молодежь, потребовало отставки правительства. Попытки подавить выступление не удалось. Не помог и роспуск правительства.