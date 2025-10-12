x
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пакистан нанес авиаудар по территории Афганистана

Афганистан
Пакистан
время публикации: 12 октября 2025 г., 14:56 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 14:58
Пакистан нанес авиаудар по территории Афганистана
AP Photo/Nava Jamshidi

Пакистан нанес авиаудары по базам боевиков в афганских провинциях Кандагар и Гельменд. СМИ предоставляют противоречивую информацию, были ли при ударе задействованы боевые самолеты или беспилотные летательные аппараты.

Согласно источникам, в Гельменде в результате удара и минометного обстрела по провинции погибли по меньшей мере два мирных жителя. В провинции Кандагар была атакована база в приграничном уезде Спин-Булдак, обошлось без жертв среди мирного населения.

Это стало ответом на афганские удары по пакистанской территории. Как заявил пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид, в ходе этой "операции возмездия" погибли 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. Сообщалось о применении талибами авиации.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2025

Афгано-пакистанский конфликт: ВВС талибов нанесли удар по Лахору
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 октября 2025

Талибы объявили об "операции возмездия" против сил безопасности Пакистана