Пакистан нанес авиаудар по территории Афганистана

Пакистан нанес авиаудары по базам боевиков в афганских провинциях Кандагар и Гельменд. СМИ предоставляют противоречивую информацию, были ли при ударе задействованы боевые самолеты или беспилотные летательные аппараты.

Согласно источникам, в Гельменде в результате удара и минометного обстрела по провинции погибли по меньшей мере два мирных жителя. В провинции Кандагар была атакована база в приграничном уезде Спин-Булдак, обошлось без жертв среди мирного населения.

Это стало ответом на афганские удары по пакистанской территории. Как заявил пресс-секретарь правительства талибов Забихулла Муджахид, в ходе этой "операции возмездия" погибли 58 пакистанских солдат, еще 30 получили ранения. Сообщалось о применении талибами авиации.