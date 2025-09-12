x
Мир

Минюст РФ объявил "иноагентом" 86-летнего писателя Эдуарда Тополя, живущего в Израиле

Россия
время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:17 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 18:23
Эдуард Тополь
Фото: А.Савин, Википедия

Минюст РФ обновил реестр "иностранных агентов", включив в него четырех человек, в том числе 86-летнего писателя Эдуарда Тополя, живущего в Израиле с 2017 года.

Кроме него в список попали:журналистка, заместитель главного редактора Agentura.ru Ирина Бороган; журналист и блогер Сергей Куропов; активистка и феминистка из Костромы Ирина Шумилова. Также в реест добавлен сатирический YouTube-проект "Обманутый россиянин".

Среди прочего минюст обвиняет новых фигурантов реестра "иноагентов" в том, что они распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также выступают против вторжения войск РФ в Украину.

Мир
