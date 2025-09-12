x
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
Мир

Генассамблея ООН одобрила резолюцию, признающую "Палестину суверенным государством"

ООН
Израиль
время публикации: 12 сентября 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 19:44
Генассамблея ООН одобрила резолюцию, признающую "Палестину суверенным государством"
UN News Centre

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, представленную Францией и Саудовской Аравией, цель которой – возобновить усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа "двух государств". Декларация описывает поэтапный план по созданию демилитаризованного, суверенного палестинского государства.

Декларация призывает государства-члены ООН признать Палестину суверенным государством, осуждает нападения 7 октября, призывает ХАМАС разоружиться и передать власть Палестинской автономии, также в ней содержится требование об освобождении заложников и призыв к прекращению войны.

142 страны проголосовали за резолюцию, 10 – против, 12 воздержались.

Среди стран, проголосовавших "против", были Израиль и США. Израиль заявил, что это односторонняя и несерьезная попытка урегулирования конфликта, которая не способствует миру, а напротив, лишь поощряет ХАМАС и отдаляет мирное урегулирование.

США назвали резолюцию "контрпродуктивным жестом", который подрывает серьезные дипломатические усилия по прекращению конфликта и является "подарком для ХАМАСа". США отметили, что резолюция не признает терроризм ХАМАСа как основную причину войны и включает в себя "право на возвращение", что, по их мнению, может привести к "демографической гибели" Израиля как еврейского государства.

