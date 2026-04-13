В России возбуждено уголовное дело против израильской журналистки Марианны Беленькой

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента в отношении израильской журналистки Марианны Беленькой. Беленькая сотрудничает, в том числе, и с NEWSru.co.il.

"Пресненским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Беленькой Марианны. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", – цитирует заявление ГСУ СК по Москве агентство ТАСС.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Беленькой в розыск. По версии следствия, она не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

"Все, что меня интересует – заниматься своим любимым делом, т.е. Ближним Востоком, жить своей жизнью. И очень рада, что эта возможность у меня есть, в отличие от многих коллег в России. Вот им я желаю сил и терпения, и восхищаюсь теми, кто переживает все это будучи в России и кому грозит реальная опасность сесть в тюрьму", – сообщила Марианна Беленькая нашей редакции.