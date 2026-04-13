последняя новость: 18:38
Трамп пообещал бороться с иранскими ударными катерами как с судами наркоторговцев

Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 13 апреля 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 18:07
Julia Demaree Nikhinson

После вступления в силу режима морской блокады Ирана президент США Дональд Трамп опубликовал предупреждение для Тегерана, чтобы он не пытался ее обойти.

"Военно-морской флот Ирана лежит на дне моря, полностью уничтоженный – 158 кораблей. То, что мы не тронули, это небольшое количество так называемых "быстроходных ударных катеров", поскольку не считали их серьезной угрозой. Предупреждение: если любой из них попытается нарушить блокаду, он будет уничтожен с применением тех же средств, которые мы применяем для уничтожения судов наркоторговцев в открытом море. Это быстро и беспощадно", – написал Трамп.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Вступила в силу морская блокада Ирана, о введении которой распорядился Трамп
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Аракчи: Иран и США были в шаге от соглашения
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

Иранский оперштаб обвинил Трампа в "пиратстве"