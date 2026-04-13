x
13 апреля 2026
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 апреля 2026
|
13 апреля 2026
|
последняя новость: 20:04
13 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Федеральный суд отклонил иск Трампа против WSJ на сумму 10 млрд долларов

Суд
Дональд Трамп
время публикации: 13 апреля 2026 г., 19:49 | последнее обновление: 13 апреля 2026 г., 19:54
Федеральный суд отклонил иск Трампа против WSJ на сумму 10 млрд долларов
AP Photo/Evan Vucci

Федеральный суд Флориды отклонил иск президента США Дональда Трампа против Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока. Трамп обвинял издание в клевете, а причиненный ему ущерб оценил в десять миллиардов долларов.

Иск был связан с публикацией WSJ, согласно которой, в книге, подаренной Джеффри Эпштейну в 2003 году, был непристойный рисунок, выполненный Трампом. В документе утверждалось, что такого рисунка нет, и издание обвинялось в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов точного освещения событий".

Судья Дэррин П.Гейлс сообщил, что истцу не удалось доказать злого умысла, что является необходимым критерием клеветы. Также отмечается, что перед публикацией WSJ предпринял необходимые усилия для доказательства его подлинности.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

В 2020 году была приговорена к 20 годам лишения свободы Гислейн Максвелл, помощница Эпштейна – ее признали виновной, в том числе, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
