Футбол. Столичный "Апоэль" победил в Ашдоде

В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Апоэль" победил "Ашдод" 2:0.

Начался второй круг чемпионата.

Оба гола в конце матча забил Седрик Франк Дон.

"Ашдод" прерывал серию из 4 ничьих, и в случае победы над аутсайдером мог подняться в верхнюю часть таблицы.

Несмотря на победу, "Апоэль" на предпоследнем месте. У команды всего две победы. Обе одержаны в последних четырех турах.