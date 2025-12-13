Футбол. Столичный "Апоэль" победил в Ашдоде
время публикации: 13 декабря 2025 г., 17:15 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 17:21
В стартовом матче четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу столичный "Апоэль" победил "Ашдод" 2:0.
Начался второй круг чемпионата.
Оба гола в конце матча забил Седрик Франк Дон.
"Ашдод" прерывал серию из 4 ничьих, и в случае победы над аутсайдером мог подняться в верхнюю часть таблицы.
Несмотря на победу, "Апоэль" на предпоследнем месте. У команды всего две победы. Обе одержаны в последних четырех турах.
