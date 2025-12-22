x
последняя новость: 12:50
Мир

Минюст США опровергает обвинения в редактировании "архива Эпштейна", чтобы защитить Трампа

Дональд Трамп
время публикации: 22 декабря 2025 г., 11:47 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 11:50
Страницы полностью отредактированного дела большого жюри присяжных штата Нью-Йорк по делу Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, обнародованные Министерством юстиции США. 19 декабря 2025 года, Вашингтоне
AP Photo/Jon Elswick

Министерство юстиции США опровергло заявления, согласно которым, публикуя материалы досье Джеффри Эпштейна, оно отредактировало материалы, имеющие отношение к нынешнему президенту Дональду Трампу.

Заместитель министра юстиции Тодд Бланш в интервью передаче "Встреча с прессой" телеканала NBC заявил, что информация, имеющая отношение к Трампу, не подвергается редактуре по политическим мотивам. Такая редактура была бы незаконной.

Он подтвердил, что несколько фотографий, включая одну с Трампом, были удалены, однако объяснил это необходимостью проверки запечатленных на них женщин. По его словам, решение не было связано с президентом, и после завершения проверки фото были опубликованы вновь.

Напомним: несколько дней назад министерство юстиции США начало публиковать документы из "архива Эпштейна", собранные в ходе расследования дела миллиардера, обвиненного в сексуальных преступлениях, в частности педофилии, и совершившего самоубийство в тюрьме.

Белый дом перед публикацией признал, что президент Дональд Трамп является одной из видных фигур, упомянутых в документах. Трамп не отрицает, что приятельствовал с Эпштейном в 1990-х и начале 2000-х, но утверждает, что он рассорился с ним задолго до того, как Эпштейна обвинили в уголовных преступлениях.

Мир
