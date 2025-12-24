Axios: Минюст США рассчитывает завершить публикацию материалов по делу Эпштейна в течение недели

Администрация США ожидает, что для завершения публикации всех материалов по делу Джеффри Эпштейна потребуется еще около одной недели. По данным Axios, минюсту предстоит проверить и подготовить к обнародованию порядка 700 тысяч страниц документов.

Axios пишет, что к настоящему моменту уже обработаны сотни тысяч страниц, а оставшийся массив документов продолжает публиковаться поэтапно – в том числе из-за необходимости скрывать персональные данные потерпевших и другую чувствительную информацию.

В публикации упомянуто заявление минюста США о том, что открытка, приписываемая Джеффри Эпштейну и адресованная насильнику и педофилу Ларри Нассару, оказалась подделкой (в том числе из-за несоответствия почтовых отметок и почерка). Это стало поводом для дискуссии о качестве материалов в "сливе" документов.