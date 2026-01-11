Daily Mail: генералитет отказался выполнять приказ Трампа о подготовке плана вторжения в Гренландию

Президент США Дональд Трамп дал командованию специальных операций распоряжение подготовить план вторжения в Гренландию, однако это вызвало сопротивление американского военного руководства, пишет Daily Mail.

Согласно источникам, "ястребы" в администрации на волне успеха военной интервенции в Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро выступают за захват острова. По некоторым оценкам, накануне промежуточных выборов в США Трамп также хочет отвлечь внимание от внутренних проблем.

Европейские политики выступают категорически против перехода острова под американский контроль. Высказываются опасения, что это приведет к краху NATO. Сам Трамп также заявил, что, возможно, США придется выбирать между установлением контроля над Гренландией и членством в альянсе.

По информации Daily Mail, Объединенный комитет начальников штабов выступил против распоряжения Трампа подготовить конкретный план вторжения на датскую территорию. Генералитет считает, что такая операция является незаконной и не получит поддержки Конгресса.

Один из источников рассказал, что Трампу были предложены менее спорные идеи – такие, как перехват судов, относящихся к российскому "теневому флоту" и нанесение удара по Ирану.

Были также проведены "военные игры", моделирующие ситуацию. Согласно вводной, Трамп попытался использовать как военную силу, так и политический вес США, чтобы заставить Гренландию порвать с Данией. Наихудшим сценарием стал развал NATO.