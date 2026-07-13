Армия РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области Украины
время публикации: 13 июля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 08:50
В ночь на 13 июля армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по портам Украины. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, заявляет минобороны РФ.
Российские военные передают, что были атакованы объекты, "используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов".
Телеграм-канал "ОдессаИНФО" опубликовал видео горящих автомобилей в порту.
Информация о причиненном ущербе уточняется.
ГСЧС Украины сообщает о ночном ударе армии РФ по Запорожью. Причинен ущерб, есть пострадавшие, в их числе дети.