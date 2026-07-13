Армия РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области Украины

В ночь на 13 июля армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по портам Украины. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, заявляет минобороны РФ.

Российские военные передают, что были атакованы объекты, "используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов".

Телеграм-канал "ОдессаИНФО" опубликовал видео горящих автомобилей в порту.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

ГСЧС Украины сообщает о ночном ударе армии РФ по Запорожью. Причинен ущерб, есть пострадавшие, в их числе дети.