x
13 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 08:55
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Армия РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области Украины

Война в Украине
время публикации: 13 июля 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 08:50
Армия РФ атаковала портовую инфраструктуру Одесской области Украины
ГСЧС по Одессе

В ночь на 13 июля армия РФ нанесла ракетно-дроновые удары по портам Украины. Были поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, заявляет минобороны РФ.

Российские военные передают, что были атакованы объекты, "используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов".

Телеграм-канал "ОдессаИНФО" опубликовал видео горящих автомобилей в порту.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

ГСЧС Украины сообщает о ночном ударе армии РФ по Запорожью. Причинен ущерб, есть пострадавшие, в их числе дети.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2026

Власти Московской области заявили о погибших в результате атаки беспилотников ВСУ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2026

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1601-й день войны