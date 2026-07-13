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Мир

Глава МВД Франции: вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – поджог

Франция
Пожары
время публикации: 13 июля 2026 г., 15:21 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 15:24
Глава МВД Франции: вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – поджог
AP Photo/Emma Da Silva

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что вероятная причина пожара в лесу Фонтенбло – умышленный поджог. Пламя уничтожило 800 гектаров леса, который на протяжении веков был охотничьим угодьем французских королей, а сейчас стал популярной туристической достопримечательностью.

"В радиусе 1000 метров находилось десять очагов возгорания. Это указывает, что причиной мог стать поджог. Мы надеемся, что уже сегодня пожар удастся взять под контроль", – сообщил политик, выехавший на место бедствия.

Власти называют пожар беспрецедентным, страшным и крайне опасным. К его тушению привлечены два самолета пожарной авиации. Отметим, что это уже третья волна экстремальной жары, накрывшей Францию с начала нынешнего лета.

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