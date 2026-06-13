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В штате Нью-Йорк еврейские школьницы заблудились в туннелях. Инцидент вызвал волну антисемитизма

США
Антисемитизм
время публикации: 13 июня 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 13 июня 2026 г., 08:01
В штате Нью-Йорк еврейские школьницы заблудились в туннелях. Инцидент вызвал волну антисемитизма
AP Photo/Virginia Mayo

В городе Наяк, штат Нью-Йорк, десятки еврейских школьниц во время экскурсии заблудились в туннелях ливневой канализации, но сумели самостоятельно выбраться из нее.

Местные власти назвали это счастливым завершением потенциально опасной ситуации, однако в социальных сетях инцидент вызвал волну антисемитских комментариев, сообщает Times of Israel.

"Они ничего не могут с этим поделать. Тараканы и крысы обожают канализацию", – написал один пользователь Facebook в комментарии к публикации Rockland Daily.

"Эти туннели были им обещаны 3000 лет назад", – написал другой пользователь.

Во многих комментариях также упоминался инцидент 2024 года в штаб-квартире движения Хабад-Любавич в Бруклине, когда группа членов движения попыталась прорыть несанкционированный туннель под зданием.

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