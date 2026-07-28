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"Самое большое бедствие со времен Второй мировой": Фоторепортаж о пожарах во Франции и Испании

время публикации: 28 июля 2026 г., 13:42 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 13:42
"Самое большое бедствие со времен Второй мировой": Фоторепортаж о пожарах во Франции и Испании
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Фото: Associated Press

Пожар, бушующий в Жиронде на юго-западе Франции, стал самым большим бедствием в послевоенной истории страны. Об этом заявил посетивший департамент президент Эммануэль Макрон. Уничтожено 42000 гектаров леса, нанесен огромный ущерб животному миру, эвакуированы сотни тысяч людей. Установить контроль над возгоранием не удается.

Уровень загрязнения воздуха в Бордо в шесть раз превысил максимально допустимые нормы. Город окутан дымом, гарь затрудняет дыхание. Фронт огня находится в 15 километрах от Бордо. Синоптики предупреждают о повышении температуры – в ближайшие сутки она вновь превысит 40 градусов Цельсия.

Крайне тяжелая ситуация сложилась и в Испании, где пожар бушует в 60 километрах к западу от Мадрида. Из района Мадрида, Авилы и Толедо эвакуировано около 60000 человек. Власти заявляют, что в связи с повышением температуры борьба с пожаром становится все более сложной, а ближайшие двое суток станут критическими.

Франция
Испания
Франция
Франция
Испания
Испания
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