Президент Алжира помиловал писателя Буалема Сансаля, его доставили в Германию

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун неожиданно подписал указ о помиловании французского писателя алжирского происхождения Буалема Сансаля, арестованного в ноябре 2024 года в Алжире по обвинению в подрыве государственной безопасности.

По данным алжирской прессы и международных агентств, решение принято после официального обращения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который попросил освободить тяжело больного писателя по гуманитарным соображениям.

Сансаль уже доставлен в Германию, где ему предстоит лечение. Берлин взял на себя ответственность за его транспортировку и медицинскую помощь.

Буалем Сансаль был задержан вскоре после интервью французскому праворадикальному изданию, в котором он поставил под сомнение нынешние границы Алжира и фактически поддержал марокканскую позицию по вопросу Западной Сахары. Ему инкриминировали подрыв национального единства и территориальной целостности, подрыв экономики и "угрозу национальной безопасности", а в марте 2025 года приговорили к пяти годам лишения свободы, что еще больше обострило и без того напряженные отношения Алжира и Франции.

Европарламент и французские власти неоднократно требовали освобождения Сансаля.

Алжирская сторона официально объясняет помилование исключительно гуманитарными мотивами и ходатайством Германии. Ходят слухи, что Берлин якобы увязывал дело Сансаля с будущими возможностями медицинского лечения самого Теббуна в Германии.

Буалем Сансаль родился в 1949 году в Тениет-эль-Хаде в Алжире. По образованию он инженер, обладает докторской степенью по экономике, долгие годы работал консультантом, предпринимателем и высокопоставленным чиновником министерства промышленности Алжира, а писать начал относительно поздно, уже после выхода на пенсию. Его первый роман "Клятва варваров" (Le serment des barbares, 1999) принес автору литературные премии и репутацию одного из самых острых критиков алжирского режима и исламизма. Позже вышли романы "Деревня немца" (Le village de l'Allemand), посвященный памяти Холокоста, и антиутопия "2084. Конец света", удостоенная Гран-при Французской академии. В 2011 году Сансаль получил Премию мира немецких книгоиздателей и книготорговцев, а его книги в самой Алжире частично запрещены и вызывают резкое неприятие официальных кругов.

Сансаль известен своей последовательной критикой ислама. "Религия представляется мне чрезвычайно опасной в своих жестоких тоталитарных проявлениях. Ислам превратился в свод ужасающих законов, плодящий все новые и новые запреты, запрещающий сомнения. Его последователи все больше тяготеют к насилию. Исламу следовало бы вернуть себе свою первоначальную духовность. Следует освободить, разблокировать, социализировать ислам", – писал он.