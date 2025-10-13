x
время публикации: 13 октября 2025 г., 00:24 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 00:28
Президент США Дональд Трамп вылетел в Израиль. Список сопровождающих лиц
В 16:45 по местному времени президент США Дональд Трамп вылетел с авиабазы "Эндрюс" в Израиль.

По информации CNN, в этой поездке президента сопровождают госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, а также Стивен Миллер, Дэн Скавино, Стивен Чунг, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, юрист Уилл Шарф, Моника Кроули, отвечающая за организацию визитов иностранных лидеров в США и зарубежные поездки Трампа.

Перед посадкой в самолет Дональд Трамп заявил журналистам, что сейчас "все воодушевлены" в Израиле, а также в арабских и мусульманских странах."Это особое событие", - сказал президент.

