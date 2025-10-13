Крушение автобуса в ЮАР, более 40 погибших

По меньшей мере 42 человека погибли и 49 пострадали в ЮАР в результате дорожно-транспортного происшествия. В северо-восточной провинции Лимпопо съехал с насыпи и перевернулся пассажирский автобус.

Погибшие – граждане Зимбабве и Малави, среди них семь детей. В их числе десятимесячная девочка, которая была доставлена в больницу на вертолете, однако спасти ее не удалось. Президент Сирил Рамафоса выразил соболезнования семьям жертв, отметив, что крушение автобуса стало трагедией не только для ЮАР, но и для братских Зимбабве и Малаби.

Автобус выехал из города Гкеберха, расположенного в 1500 километрах от места аварии, и направлялся в Хараре. На данном этапе неизвестно, что стало причиной ДТП, однако предполагается, что речь идет или об усталости водителя, или о технической неисправности.