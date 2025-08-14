x
14 августа 2025
|
последняя новость: 09:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 09:34
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 24 из 45 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 44 беспилотника, горит НПЗ

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 14 августа 2025 г., 09:14 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 09:14
Генштаб ВСУ: перехвачены 24 из 45 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 44 беспилотника, горит НПЗ
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине две зенитные ракеты С-300/С-400 и 45 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 24 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты сбить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 21 БПЛА в 12 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 13 августа, ночью и утром 14 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Ростовской, Белгородской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, над акваторией Черного моря и над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об "отражении атаки" и о том, что "в результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по зданию правительства. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 августа 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1268-й день войны