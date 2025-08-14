Генштаб ВСУ: перехвачены 24 из 45 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 44 беспилотника, горит НПЗ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине две зенитные ракеты С-300/С-400 и 45 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО перехватили/подавили 24 БПЛА, запущенных российскими военными. Ракеты сбить не удалось.

Украинская сторона заявляет, что зафиксированы попадания 21 БПЛА в 12 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что с вечера 13 августа, ночью и утром 14 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 44 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территорией Волгоградской, Ростовской, Белгородской областей, над территорией Краснодарского края, над акваторией Азовского моря, над акваторией Черного моря и над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об "отражении атаки" и о том, что "в результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по зданию правительства. Сведения о причиненном ущербе уточняются.