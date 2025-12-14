Стрельба в Брауновском университете: двое убитых, есть раненые

В субботу, 13 декабря, в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) в результате нападения с применением огнестрельного оружия двое студентов были убиты, девять человек получили ранения.

Стрельбы была зафиксирована около 16:05 по местному времени в учебном корпусе Barus & Holley, где размещается инженерная школа и кафедра физики университета.

По сообщениям полиции и администрации университета, мужчина в черной одежде, возможно в камуфляжной маске, открыл огонь внутри здания, где в этот момент шли экзамены по инженерным дисциплинам. После стрельбы стрелок покинул корпус и скрылся. Ведется его розыск.

По информации больницы Rhode Island Hospital, восемь раненых с огнестрельными ранениями находятся в реанимации. Associated Press уточняет, что еще один человек получил легкие ранения от фрагментов, разлетевшихся при стрельбе.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки назвал произошедшее "немыслимой трагедией". Мэр Провиденса Бретт Смайли сообщил, что город задействовал "все доступные ресурсы" для поисков стрелка и призвал жителей молиться за семьи жертв накануне рождественских праздников.

Президент Брауновского университета Кристина Паксон в послании академическому сообществу подтвердила гибель двух человек и пообещала поддержку студентам и сотрудникам, назвав стрельбу "ударом по сердцу университета".

Брауновский университет – один из восьми вузов Лиги плюща, в нем обучается около 10 тысяч студентов.