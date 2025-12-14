Футбол. ПСЖ лидирует. Результаты матчей чемпионата Франции
время публикации: 14 декабря 2025 г., 10:05 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 10:05
Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ с трудом в гостях обыграл "Метц" 3:2.
Ренн - Брест 3:1
"Ренн" поднялся на пятое место.
В середине первого тайма хозяева забили два гола за две минуты.
Метц - ПСЖ 2:3
Парижане вели в счете 2:0 и 3:1.
Но хозяева в конце матча устроили штурм и сократили отставание. На 81-й минуте гол забил Цитаишвили.
Парижане лидируют, на 2 очка опережая "Ланс".
Париж - Тулуза 0:3
Да мяча забил Ян Гбоо, один - Сантьяго Идальго (31 июля перешел из "Индепендьенте").
Ссылки по теме