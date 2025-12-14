Футбол. ПСЖ лидирует. Результаты матчей чемпионата Франции

Состоялись матчи шестнадцатого тура чемпионата Франции. ПСЖ с трудом в гостях обыграл "Метц" 3:2.

Ренн - Брест 3:1

"Ренн" поднялся на пятое место.

В середине первого тайма хозяева забили два гола за две минуты.

Метц - ПСЖ 2:3

Парижане вели в счете 2:0 и 3:1.

Но хозяева в конце матча устроили штурм и сократили отставание. На 81-й минуте гол забил Цитаишвили.

Парижане лидируют, на 2 очка опережая "Ланс".

Париж - Тулуза 0:3

Да мяча забил Ян Гбоо, один - Сантьяго Идальго (31 июля перешел из "Индепендьенте").