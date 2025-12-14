Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1390-й день войны

Минобороны РФ 14 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям егерской бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка и Рыжевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Вильча, Охримовка и Прилипка Харьковской области. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" продолжают уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск-Узловой, Петровка, Подолы, Шийковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, пусковую установку реактивной системы залпового огня "Heron" производства Хорватии и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Резниковка, Северск, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США. Подразделения группировки войск "Центр" продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, северо-восточной и западной частях города Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку населенных пунктов Гришино и Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, полка беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Красноярское, Новоалександровка, Родинское, Торецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Противник потерял до 495 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", пикап и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области. Противник потерял более 300 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области. Уничтожено более 45 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102637 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26531 танк и другие боевые бронированные машины, 1631 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31891 орудие полевой артиллерии и миномет, 49012 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).