Cтрельба на месте празднования Хануки на пляже Бонди в Сиднее, есть жертвы

В районе пляжа Бонди в восточных пригородах Сиднея в воскресенье, 14 декабря, была слышна частая стрельба.

Израильский журналист Барак Бетеш сообщил о "как минимум 50 выстрелах". По его данным, стреляли вероятно около места празднования Хануки.

Полиция штата Новый Южный Уэльс заявила о "развивающемся инциденте" и призвала жителей и туристов избегать района пляжа Бонди, а находящихся там – немедленно укрыться.

Австралийские СМИ сообщают о панике среди отдыхающих и посетителей ресторанов вдоль Campbell Parade. Часть заведений закрыла двери и спрятала людей внутри.

По данным The Jerusalem Post, представители местной еврейской общины рассказали, что стрельба могла произойти возле ханукального мероприятия, и говорят о десятках выстрелов. Однако характер инцидента и мотив стрелка остаются неизвестными.

Daily Mail пишет, что один или несколько стрелков с длинноствольным оружием открыли огонь на пляже Бонди, где праздновали Хануку примерно 2000 людей из еврейской общины.

Не менее трех убитых. Есть раненые.

Сведения о пострадавших уточняются.