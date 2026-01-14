x
14 января 2026
|
последняя новость: 20:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 января 2026
|
14 января 2026
|
последняя новость: 20:02
14 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Виткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Трампа по Газе

Газа
США
Дональд Трамп
ХАМАС
Израиль
время публикации: 14 января 2026 г., 18:56 | последнее обновление: 14 января 2026 г., 19:04
Стив Виткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Трампа по Газе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Специальный посланник президента США Стив Виткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газы. Это заявление было опубликовано в соцсети Х.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале реализации второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, который предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации, управлению правительством технократов и восстановлению", – говорится в заявлении.

Виткофф поясняет, что на втором этапе в Газе будет создана переходная технократическая палестинская администрация – Национальный комитет по управлению Газой. Планируется полная демилитаризация территории, включая разоружение всех незаконных вооруженных формирований. Виткофф подчеркнул, что США ожидают от ХАМАСа полного выполнения обязательств, в том числе немедленной передачи тела последнего погибшего израильского заложника. Он предупреждает, что в противном случае "ХАМАС столкнется с серьезными последствиями".

По словам американского представителя, первая фаза плана оказалась успешной: продолжает действовать режим прекращения огня, в Газу доставлена беспрецедентная гуманитарная помощь, освобождены все живые заложники и переданы тела 27 из 28 погибших. Виткофф выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посредничество, благодаря которому стал возможен достигнутый прогресс.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 января 2026

831-й день войны: действия в Газе и Сирии, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 14 января 2026

The Telegraph: Трамп обдумывает состав "Совета мира" по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 января 2026

"Маaрив": Палестинская администрация перечислила заключенным террористам $0,5 млрд