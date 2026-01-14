Виткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Трампа по Газе

Специальный посланник президента США Стив Виткофф объявил о начале реализации второго этапа плана Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газы. Это заявление было опубликовано в соцсети Х.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале реализации второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе, который предусматривает переход от режима прекращения огня к демилитаризации, управлению правительством технократов и восстановлению", – говорится в заявлении.

Виткофф поясняет, что на втором этапе в Газе будет создана переходная технократическая палестинская администрация – Национальный комитет по управлению Газой. Планируется полная демилитаризация территории, включая разоружение всех незаконных вооруженных формирований. Виткофф подчеркнул, что США ожидают от ХАМАСа полного выполнения обязательств, в том числе немедленной передачи тела последнего погибшего израильского заложника. Он предупреждает, что в противном случае "ХАМАС столкнется с серьезными последствиями".

По словам американского представителя, первая фаза плана оказалась успешной: продолжает действовать режим прекращения огня, в Газу доставлена беспрецедентная гуманитарная помощь, освобождены все живые заложники и переданы тела 27 из 28 погибших. Виткофф выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посредничество, благодаря которому стал возможен достигнутый прогресс.