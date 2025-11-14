Минюст РФ объявил "иноагентом" журналистку Елену Костюченко

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов", включив в него журналистку Елену Костюченко.

Елена Костюченко сотрудничала с "Новой газетой" и "Медузой". Она написала книгу "Моя любимая страна", вышедшую в издательстве "Медузы".

Также в список "иноагентов" попали экономист, бывший ректор РЭШ Рубен Ениколопов, журналист Кирилл Кривошеев и ООО "Форпост".

По версии минюста, новые фигуранты реестра "иноагентов" распространяют недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, а также сотрудничают с другими "иноагентами", "нежелательными" организациями или "иностранными информационными источниками".