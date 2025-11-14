Суд в Москве заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и 10 месяцам колонии

Суд в Москве заочно приговорил журналиста Юрия Дудя к одному году и 10 месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей "иноагента", сообщает "Медиазона".

Прокурор в ходе прений в московском мировом суде попросила назначить журналисту Юрию Дудю один год и 10 месяцев колонии по обвинению в нарушении порядка деятельности "иноагента" (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Дело рассматривалось заочно, так как Дудь не живет в России.

Поводом для уголовного дела стали посты Дудя, опубликованные без "иноагентсткой" плашки.

С 2024 года в московские суды передали четыре административных протокола на Дудя по статье о неисполнении обязанностей "иноагента": за его интервью с дизайнером Артемием Лебедевым и 14 постов в его телеграм-канале. Общая сумма штрафов составила 170 тысяч рублей.

Как отмечает "Медиазона", Дудь перестал ставить "иноагентсткую" плашку в марте 2024 года.

Минюст России объявил Юрия Дудя "иноагентом" в апреле 2022 года.