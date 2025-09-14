Жертвами ДТП в Мексике стали не менее 15 человек
время публикации: 14 сентября 2025 г., 06:29 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 06:36
На федеральной трассе Мерида-Кампече в Мексике произошла авария с участием грузовика, маршрутного такси и легкового автомобиля, погибли не менее 15 человек, сообщает Diario de Yucatan.
По сведениям местных СМИ, фура с пивом столкнулась с маршрутным такси, которое вылетело с дороги, перевернулось и загорелось.
Сведения о жертвах ДТП уточняются.
