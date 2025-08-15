Во Франции спилено дерево, посаженное в память об убитом террористами Илане Халими

Оливковое дерево, посаженное в память о замученном террористами 23-летнем еврее Илане Халими в парке Сантер в городе Элине-сюр-Сен в северном пригороде Парижа, спилено неизвестными в ночь на пятницу. Памятная табличка у подножия дерева не была повреждена.

23-летний Илан Халими был похищен исламскими экстремистами из группировки "Варвары" 1 января 2006 года, его заманила в ловушку 16-летняя сообщница злоумышленников. В течение 24 дней Халими подвергался издевательствам и пыткам, прежде чем умер от ран 13 февраля 2026 года.

В 2011 году в присутствии главного раввина Франции и лидеров еврейской общины в парке Сантер было посажено оливковое дерево, которое и спилили неизвестные преступники накануне ночью. Мэр города Эрве Шевро не сомневается, что это был антисемитский акт.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру также прокомментировал инцидент: "Дерево для Илана Халими, живой оплот против забвения, было срублено антисемитской ненавистью. Никакое преступление не может искоренить память. Бесконечная борьба против смертельного яда ненависти - наш первостепенный долг".