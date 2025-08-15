x
15 августа 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 15:55
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Во Франции спилено дерево, посаженное в память об убитом террористами Илане Халими

Антисемитизм
время публикации: 15 августа 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 14:48
Во Франции спилено дерево, посаженное в память об убитом террористами Илане Халими
Wikipedia. Фото: Poulpy

Оливковое дерево, посаженное в память о замученном террористами 23-летнем еврее Илане Халими в парке Сантер в городе Элине-сюр-Сен в северном пригороде Парижа, спилено неизвестными в ночь на пятницу. Памятная табличка у подножия дерева не была повреждена.

23-летний Илан Халими был похищен исламскими экстремистами из группировки "Варвары" 1 января 2006 года, его заманила в ловушку 16-летняя сообщница злоумышленников. В течение 24 дней Халими подвергался издевательствам и пыткам, прежде чем умер от ран 13 февраля 2026 года.

В 2011 году в присутствии главного раввина Франции и лидеров еврейской общины в парке Сантер было посажено оливковое дерево, которое и спилили неизвестные преступники накануне ночью. Мэр города Эрве Шевро не сомневается, что это был антисемитский акт.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру также прокомментировал инцидент: "Дерево для Илана Халими, живой оплот против забвения, было срублено антисемитской ненавистью. Никакое преступление не может искоренить память. Бесконечная борьба против смертельного яда ненависти - наш первостепенный долг".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 февраля 2019

На востоке Франции осквернены более 80 еврейских могил
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 12 февраля 2019

МВД Франции: в минувшем году уровень антисемитизма вырос на 74%
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 05 октября 2018

Франция анонсировала премию Илана Халими за вклад молодежи в борьбу с антисемитизмом
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 04 мая 2015

Около Парижа осквернен памятник еврею Илану Халими, замученному исламистами