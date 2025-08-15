Взрыв в пороховом цеху в Рязанской области, есть жертвы
время публикации: 15 августа 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 13:44
В пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области прогремел взрыв, погибли не менее пяти человек, сообщает МЧС России.
Число жертв и пострадавших уточняется.
По данным МЧС, на месте происшествия задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировали.
Агентство РИА Новости заявляет, что причиной взрыва пороха могло стать нарушение техники безопасности.