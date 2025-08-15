x
15 августа 2025
|
последняя новость: 14:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 августа 2025
|
15 августа 2025
|
последняя новость: 14:23
15 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Взрыв в пороховом цеху в Рязанской области, есть жертвы

время публикации: 15 августа 2025 г., 13:36 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 13:44
Взрыв в пороховом цеху в Рязанской области, есть жертвы
МЧС России

В пятницу, 15 августа, в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области прогремел взрыв, погибли не менее пяти человек, сообщает МЧС России.

Число жертв и пострадавших уточняется.

По данным МЧС, на месте происшествия задействованы 70 специалистов и 28 единиц техники. Персонал предприятия эвакуировали.

Агентство РИА Новости заявляет, что причиной взрыва пороха могло стать нарушение техники безопасности.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2025

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по российскому морскому порту "Оля"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2025

Генштаб ВСУ: перехвачены 63 из 97 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 53 беспилотника, погибшая в Курске