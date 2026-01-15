x
Мир

Германия предупредила авиакомпании об опасности полетов над Ираном

время публикации: 15 января 2026 г., 00:33 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 00:33
Германия предупредила авиакомпании об опасности полетов над Ираном
AP Photo/Michael Probst

Власти Германии рекомендовали национальным авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана. В документе, действующем с 14 января по 10 февраля, говорится о необходимости обходить воздушное пространство, контролируемое Тегераном, в связи с ростом напряженности в регионе и угрозой использования средств противовоздушной обороны.

Вечером 14 января группа Lufthansa, в которую входят Austrian Airlines, Swiss Air, Eurowings и Brussels Airlines, объявила об отмене ночных рейсов в Израиль. В компании пояснили, что отмена ночных рейсов позволит экипажам не оставаться на ночь в Израиле.

