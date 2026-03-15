15 марта 2026
последняя новость: 15:11
Мир

Отчет: почти половина молодых мусульман ФРГ симпатизирует исламистам

время публикации: 15 марта 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 14:56
Германская мониторинговая платформа MOTRA, занимающаяся отслеживанием радикальных настроений, опубликовала отчет за 2024-2025 годы. Документ свидетельствует о радикализации молодых мусульман, проживающих в ФРГ.

Согласно документу, в Германии проживает от двух с половиной до трех с половиной миллионов мусульман младше 40 лет. 11,5% из них придерживаются радикальных исламистских взглядов, 33,6% проявляют исламистские наклонности. 29% этой возрастной группы декларируют антисемитизм.

23,8% молодых мусульман Германии считают исламское государство лучшей формой государственного устройства. 25,1% убеждены, что законы шариата должны иметь преимущество перед германским законодательством, сообщает сайт The European Conservative.

Следует добавить, что MOTRA действует при поддержке государственных инстанций: министерства внутренних дел, министерства по делам семьи, а также Федерального ведомства по уголовным делам.

