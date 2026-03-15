ВСУ: ночью перехвачены 90 из 97 БПЛА. МО РФ: сбиты 170 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 97 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 90 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 170 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, акваторией Черного Моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.