x
15 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

ВСУ: ночью перехвачены 90 из 97 БПЛА. МО РФ: сбиты 170 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 15 марта 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 08:44
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 15 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 97 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 90 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 5 ударных БПЛА в 5 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 15 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 170 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Крыма, акваторией Черного Моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
