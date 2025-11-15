x
Мир

В США приговоренный к смерти преступник сам выбрал способ казни

США
время публикации: 15 ноября 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 09:12
AP Photo/Eric Risberg

В пятницу, 14 ноября, 44-летний Стивен Брайант, осужденный за убийство трех человек в 2004 году, был казнен через расстрел в штате Южная Каролина. Брайант сам выбрал расстрел в качестве способа казни вместо смертельной инъекции или электрического стула, сообщает AP.

Южная Каролина возобновила казни в сентябре 2024 года после 13-летнего перерыва, вызванного проблемами с получением препаратов для смертельных инъекций, и предложила осужденным выбор между тремя методами.

Три сотрудника тюрьмы, добровольно вызвавшиеся стать участниками расстрельной команды, произвели выстрелы боевыми патронами. Выстрелы прозвучали примерно через 55 секунд после того, как на голову Брайанта был надет капюшон.

На казни присутствовали 10 свидетелей, включая трех членов семей жертв.

