15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
15 ноября 2025
15 ноября 2025
последняя новость: 08:48
15 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Стокгольме автобус врезался в очередь на остановке; трое погибших

Швеция
время публикации: 15 ноября 2025 г., 08:40 | последнее обновление: 15 ноября 2025 г., 08:40

Автобус в Стокгольме врезался в очередь на автобусной остановке. Шведская полиция сообщила, что погибли три человека; трое получили ранения.

Что стало причиной несчастного случая, пока неизвестно.

В заявлении полиции говорится, что инцидент рассматривается пока как непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Как уточнила официальный представитель полиции Надя Нортон, водитель автобуса был арестован.

Согласно заявлению полиции, "пока нет свидетельств, что инцидент был намеренным".

"Мы пока не знаем причину произошедшего. Сейчас все мои мысли с теми, кто пострадал, и с их семьями", – написал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в соцсети X.

Мир
