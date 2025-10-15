x
15 октября 2025
Бывший глава администрации президента Азербайджана обвиняется в государственной измене

Азербайджан
время публикации: 15 октября 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 11:13
Бывший глава администрации президента Азербайджана обвиняется в государственной измене
Wikipedia.org. Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan/President.az

В Баку задержан бывший председатель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. 87-летнему отставному чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и легализации преступных доходов.

Согласно материалам дела, на подготовку переворота Мехтиев потратил более 10 миллионов долларов. Учитывая возраст обвиняемого, Сабаильский районный суд Баку постановил отправить его под четырехмесячный домашний арест.

Мехтиев – ветеран азербайджанской политики, в 80-е годы прошлого века он занимал пост секретаря ЦК КПА. Возглавлял президентскую администрацию в 1995-2019 годах – как при Гейдаре Алиеве, так и при его сыне Ильхаме Алиеве. Кавалер ордена Гейдара Алиева.

