Бывший глава администрации президента Азербайджана обвиняется в государственной измене

В Баку задержан бывший председатель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. 87-летнему отставному чиновнику предъявлены обвинения в государственной измене, попытке насильственного захвата власти и легализации преступных доходов.

Согласно материалам дела, на подготовку переворота Мехтиев потратил более 10 миллионов долларов. Учитывая возраст обвиняемого, Сабаильский районный суд Баку постановил отправить его под четырехмесячный домашний арест.

Мехтиев – ветеран азербайджанской политики, в 80-е годы прошлого века он занимал пост секретаря ЦК КПА. Возглавлял президентскую администрацию в 1995-2019 годах – как при Гейдаре Алиеве, так и при его сыне Ильхаме Алиеве. Кавалер ордена Гейдара Алиева.