15 октября 2025
После замораживания пенсионной реформы социалисты сообщили, что поддержат правительство Франции

Франция
Правительство
время публикации: 15 октября 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 12:07

Социалистическая партия Франции сообщила, что не станет поддерживать вынесенные ультраправыми и ультралевыми вотумы недоверия правительству, сформированному премьер-министром Себастьеном Лекорню.

Выступая 14 октября в парламенте, Лекорню заявил, что приостанавливает реализацию пенсионной реформы до президентских выборов 2027 года. Политик подчеркнул, что это не означает полного отказа от центральной части программы нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.

Таким образом, пенсионный возраст во Франции будет снижен с 66 до 64 лет. Ранее Лекорню заявлял, что это обойдется казне в три миллиарда евро в год. Однако отсутствие бюджета он счел большей опасностью для экономики. Поддержка правительства социалистами позволит принять бюджет на будущий год.

