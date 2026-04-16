Трамп и Христос: новая публикация на странице американского президента

Президент США Дональд Трамп, который несколько дней назад опубликовал в сети Truth Social изображение в образе Иисуса Христа, разместил на своей странице картинку, опубликованную сообществом "Ирландцы за Трампа". На ней Иисус обнимает президента на фоне американского флага.

Оригинальное изображение сопровождается надписью: "Я никогда не был особенно религиозным… Но не кажется ли вам, со всем выводом на чистую воду дьявольских, приносящих детей в жертву чудовищ… Что Господь сыграл свою козырную карту!" Добавим, что trump по-английски означает также "козырь".

"Безумцам из радикальных левых это не понравится, но, по-моему, неплохо!!!" – написал сам американский президент.

Напомним, что на предыдущей картинке, также сгенерированной искусственным интеллектом, Трамп предстал Иисусом у постели больного. Изображение вызвало не только недоумение, но и обвинения в святотатстве, и было быстро удалено. Впоследствии президент объяснил, что это был не Иисус, а врач.