16 августа 2025
16 августа 2025
16 августа 2025
последняя новость: 22:44
16 августа 2025
Мир

В Италии умерла пациентка из сектора Газы, врачи утверждают, что причиной смерти стало истощение

Газа
Италия
время публикации: 16 августа 2025 г., 22:44 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 22:48
В Италии умерла пациентка из сектора Газы, врачи утверждают, что причиной смерти стало истощение
Photo Gregorio Borgia/ AP

В больнице в Пизе скончалась 20-летняя пациентка, доставленная на этой неделе эвакуационным рейсом из сектора Газы. Издание La Nazione пишет, что Марах Абу Зухри умерла в пятницу, 15 августа, а причиной ее смерти, согласно предварительным данным, стало длительное недоедание.

Согласно опубликованной информации, девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, ее сопровождала мать. В пятницу, через два дня после поступления в больницу, у пациентки случился респираторный криз, а затем наступила остановка сердца.

В ночь на 14 августа тремя военно-транспортными самолетами С-130 ВВС ЦАХАЛа в Италию были доставлены дети и взрослые, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Самолеты приземлились в Риме, Милане и Пизе. В ходе этой миссии в Италию были доставлены 31 ребенок и 83 сопровождающих члена семьи. С января 2024 года Италия провела уже 14 подобных медицинских эвакуаций, в рамках которых из сектора Газы вывезены около 180 детей и более 580 сопровождавших их лиц.

Мир
