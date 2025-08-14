x
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 августа 2025
|
14 августа 2025
|
последняя новость: 20:04
14 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Италия провела 14-ю операцию по эвакуации больных детей из Газы

Газа
Италия
время публикации: 14 августа 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 14 августа 2025 г., 19:45
Италия провела 14-ю операцию по эвакуации больных детей из Газы
Photo Gregorio Borgia/ AP

В четверг, 14 августа, в военном аэропорту Чампино под Римом приземлился один из трех грузовых самолетов с детьми, эвакуированными из сектора Газы для прохождения лечения в Италии. Два других военно-транспортных самолета C-130 ВВС Италии прибыли в Милан и Пизу.

В ходе миссии в Италию были доставлены 31 ребенок и 83 сопровождающих члена семьи. В столице самолет встретили вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни, а также имам палестинской общины Лацио Салама Ашур.

Операция проводилась правительством Италии совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и ЕС, пишет Wanted in Rome.

С января 2024 года Италия провела уже 14 подобных медицинских эвакуаций, в рамках которых из сектора Газы вывезены около 180 детей и более 580 сопровождавших их лиц.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 июля 2025

Фотография истощенного ребенка из Газы, опубликованная в итальянской газете, оказалась фейком