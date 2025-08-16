Государственный департамент США приостановил выдачу виз жителям сектора Газы до окончания разбирательства. В заявлении Госдепартамента отмечается, что проводится тщательная проверка процесса, в рамках которого было выдано "небольшое количество" временных медицинских и гуманитарных виз.

Согласно официальным данным Госдепартамента, с начала текущего года было выдано 3800 виз B1/B2, позволяющих среди прочего получение медицинской помощи в США жителям Палестинской автономии, только в мае было выдано 640 виз.

По данным Reuters, этот шаг был принят на фоне внутренней дискуссии спровоцированной американской ультраправой активисткой и еврейкой Лорой Лумер, считающейся входящей в близкий круг Дональда Трампа. 15 августа в соцсети Х она написала, что "несмотря на заявления о том, что США при администрации Трампа не принимали "палестинских беженцев", ей попалась видеозапись, на которой запечатлен въезд в США через Сан-Франциско и Хьюстон людей, выдающих себя за палестинцев. По ее словам, они добрались до США с помощью организации Heal Palestine. В своей публикации она задает несколько вопросов: 1. Как палестинцы получили визы в США; 2. Были ли они выданы Государственным департаментом? 3. Знает ли об этом госсекретарь Марко Рубио? 4. Почему при администрации Трампа допущено "вторжение в США исламистских захватчиков"?