Премьер-министр Дании Метте Фредериксен: Израилю было бы лучше без Нетаниягу

В большом интервью изданию Jyllands Posten, главной темой которого стали действия Израиля в секторе Газы, премьер-министр Дании Метте Фредериксен обрушилась с критикой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Она заявила, что "Нетаниягу сам по себе является проблемой" и "Израилю было бы лучше без него".

Фредериксен заявила также, что хочет использовать свою должность председателя ЕС для усиления давления на Израиль и даже введения санкций.

"Правительство Нетаниягу зашло слишком далеко", – заявила она, назвав гуманитарную ситуацию в секторе Газы и "новый проект поселений на Западном берегу" "абсолютно отвратительными и ведущими к катастрофе".