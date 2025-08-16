Зеленский сообщил, что 18 августа встретится в Вашингтоне с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "содержательным" свой телефонный разговор с Дональдом Трампом, состоявшийся после встречи президентов США и России, сообщает ВВС.

"Длительный, содержательный разговор с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час – с президентом Трампом. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора", – написал Зеленский в своих соцсетях.

Он также согласился участвовать в трехстороннем формате переговоров. "Мы поддерживаем предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого", – заявил Зеленский.

Зеленский также сообщил, что в понедельник собирается обсудить детали перемирия с Трампом в Вашингтоне. "Все детали того, как прекратить убийства, как завершить войну, собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", – написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что считает важным привлечение на всех этапах европейцев для обеспечения безопасности вместе с США.