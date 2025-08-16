"Мако": 47 израильтян, находящихся в Боснии, не могут вернуться домой, их паспорта потеряны

Пакет с паспортами 47 израильтян, находящихся в организованной туристическое поездке по Боснии, случайно был выброшен в мусорное ведро в холле отеля. Израильтяне, чьи паспорта были в пакете, не могут вернуться домой, сообщает "Мако".

После прибытия в Боснию группу израильских туристов разделили на два автобуса, в каждом из автобусов гиды собрали у израильтян паспорта "для регистрации в отеле". Накануне вылета туристам, находившимся в одном из автобусов, паспорта вернули, в другом – нет, сообщив, что документы потеряны.

Сотрудники отеля осмотрели стойку регистрации, но паспортов нигде не нашли. Проверив записи с камер видеонаблюдения, они обнаружили, что паспорта были выброшены в мусор. Несколько туристов отправились на местную свалку, надеясь отыскать пропавший пакет.

"Мы вернулись в свои номера в отеле, но понятия не имеем, когда сможем вылететь домой. Это кошмар", – сообщил один из туристов. По информации "Мако", группе туристов удалось связаться с израильскими чиновниками.