Мир

Евросоюз: Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и NАТО

Украина
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Европейский Союз
время публикации: 16 августа 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 17:31
Евросоюз: Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и NАТО
AP Photo/Michael Probst

Европейские лидеры обнародовали совместное заявление по итогам встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Заявление опубликовано от имени президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Британии Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Евросовета Антониу Косты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет УНИАН.

Европейские лидеры подчеркнули, что готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при поддержке Европы. В то же время подчеркивается, что Украина должна иметь чёткие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция добровольцев готова играть активную роль. Вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны подвергаться никаким ограничениям. Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и NАТО", – отмечается в заявлении.

Также европейские лидеры отмечают, что решения в отношении своей территории будут приниматься Украиной, и международные границы не должны изменяться силой.

