Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1454-й день войны

Минобороны РФ 16 февраля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Покровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Графское, Андреевка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Липцы и Токаревка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка Харьковской области, Красный Лиман и Ильичевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Миньковка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Резниковка, Никифоровка, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка Днепропетровской области, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое, Торецкое, Сергеевка и Новый Донбасс Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 300 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Подгавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Риздвянка, Чаривное, Любицкое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Веселянка, Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 345 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 114642 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27726 танков и других боевых бронированных машин, 1664 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33313 орудия полевой артиллерии и минометов, 54532 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 177400 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих.

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).